Anelli (Ordine medici): “Covid ancora temibile per i fragili, 100 morti a settimana non sono pochi”



L’intervista di Fanpage.it a Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo): “Situazione Covid benevola per la popolazione generale, ma malattia resta temibile per i fragili. Tuttavia, abbiamo dati parziali: non conosciamo la reale incidenza dell’infezione”.

