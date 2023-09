Appiccava incendi per non pagare la merce: morto il titolare di un negozio, arrestata piromane



È stata arrestata con l’accusa di omicidio una donna residente nell’Astigiano, poco dopo avere appiccato un incendio in un negozio in cui è morto il titolare dell’attività. È successo a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo, e la vittima è un 36enne.

