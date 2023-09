Atterraggio d’emergenza in mare: ultraleggero finisce in acqua a Riva degli Etruschi, paura tra i bagnanti



Davanti alla spiaggia di Riva degli Etruschi, in provincia di Livorno, un aereo ultraleggero ha dovuto realizzare una manovra di emergenza e atterrare in mare. Il 65enne alla guida è rimasto fortunatamente illeso. Indagini in corso della guardia costiera per chiarire la dinamica di quanto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 29 settembre.

