Autovelox da oltre 24mila multe in un mese, nei guai agente e capo dei vigili: indagati

L’autovelox di Cadoneghe, in provincia di Padova, già fatto saltare in aria da sconosciuti dopo essere stato protagonista di 24mila multe in un mese, ora è finito al centro anche di una indagine della Procura che vede come indagati capo dei vigili e un agente per le procedure adottate per l’installazione.

