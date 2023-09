Avvelenò genitori con la pasta al salmone, Alessandro Asoli non fa ricorso contro condanna a 30 anni



Il 21enne Alessandro Leon Asoli decide di non fare ricorso in Cassazione: nell’aprile del 2021 nel bolognese uccise il patrigno mentre la madre riuscì a salvarsi. L’avvocato: “Spero in un riavvicinamento con la genitrice”.

