Badante ripresa perché sta troppo tempo al telefono: anziani presi a schiaffi



Per la 52enne romena è scattato ovviamente il licenziamento, ma questo potrebbe essere il guaio minore: marito e moglie sono finiti in ospedale a Careggi e al momento non sono state ancora rese note le eventuali prognosi.

