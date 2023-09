Bari, rubavano farmaci per malati di tumore: venivano utilizzati per attività ‘in nero’



Farmaci e dispositivi medico-chirurgici destinati ai pazienti oncologici dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Bari venivano rubati ed utilizzati per prestazioni non dichiarate. Dopo una complessa attività d’indagine iniziata nel 2020, la polizia di Stato ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti.

