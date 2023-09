Bimbo di un anno e mezzo trovato agonizzante in strada muore in ospedale: giallo a Portogruaro



Giallo a Portogruaro (Venezia) dove ieri un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale dove è stato accompagnato dai genitori con un evidente ematoma alla testa. Indagini in corso: non si esclude possa essere stato investito da un’auto.

