Bimbo morto a Portogruaro, l’autopsia smentisce i familiari “Nessuna caduta, cranio schiacciato”



Dopo le prime risultanze investigative, i parenti del piccolo di 18 mesi hanno già cambiato versione e non escludono l’ipotesi che il piccolo sia stato travolto da una vettura in movimento, mossasi però in modo accidentale.

