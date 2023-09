Bollettino Covid, in Italia 30.777 contagi per Coronavirus nella settimana dal 7 al 13 settembre 2023: i dati



I contagi Covid in Italia nella settimana tra il 7 e il 13 settembre 2023: nel bollettino pubblicato oggi si contano 30.777 nuovi casi (+44%). In aumento anche ricoveri per Coronavirus e incidenza del contagio.

