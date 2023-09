Bolzano, 14enne violentata da due uomini alla festa di paese: prima avevano palpeggiato una sua amica



I fatti sono avvenuti lo scorso luglio in una località in Alto Adige. La procura di Bolzano ha confermato l’esistenza di un’indagine in corso. Gli uomini che hanno abusato della ragazzina sarebbero due persone di fuori regione.

Continua a leggere



I fatti sono avvenuti lo scorso luglio in una località in Alto Adige. La procura di Bolzano ha confermato l’esistenza di un’indagine in corso. Gli uomini che hanno abusato della ragazzina sarebbero due persone di fuori regione.

Continua a leggere

Continua a leggere