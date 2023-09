Brandizzo, la dirigente che disse no ai lavori: “Mai dimenticare che ci sono persone su quei binari”



“Non è stato semplice, in quelle situazioni bisogna reagire e non dimenticare il proprio ruolo” ha ricordato la 25enne dirigente movimento di Rfi che la notte della tragedia di Brandizzo per ben tre volte ha negato l’autorizzazione ai lavori.

Continua a leggere



“Non è stato semplice, in quelle situazioni bisogna reagire e non dimenticare il proprio ruolo” ha ricordato la 25enne dirigente movimento di Rfi che la notte della tragedia di Brandizzo per ben tre volte ha negato l’autorizzazione ai lavori.

Continua a leggere

Continua a leggere