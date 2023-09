Brandizzo, la dirigente ferroviaria ai pm: “Ho detto no ai lavori tre volte, poi schianto in diretta”



La 25enne dirigente movimento di Rfi, ascoltata per ore in Procura, ha ribadito che la notte della tragedia di Brandizzo non vi era nessuna autorizzazione ai lavori sui binari. Intanto monta la rabbia dei familiari delle 5 vittime che attendono ancora il via libera per la restituzione delle salme dei loro cari per i funerali.

