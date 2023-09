Brandizzo, si indaga su altri episodi. Ex operaio: “Si lavorava senza ok, devono andare in galera”



In Procura ex dipendenti Sigifer ascoltati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Brandizzo. La rabbia di Antonio Veneziano: “Ci aspettiamo giustizia, che vadano in galera, che chiuda l’azienda”.

Continua a leggere



In Procura ex dipendenti Sigifer ascoltati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Brandizzo. La rabbia di Antonio Veneziano: “Ci aspettiamo giustizia, che vadano in galera, che chiuda l’azienda”.

Continua a leggere

Continua a leggere