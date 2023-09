Cade e batte la testa durante un litigio: morto ex consigliere comunale Luigi Labarile, fermato 49enne



Un uomo di 71 anni è morto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato aggredito da un 49enne nell’agenzia di assicurazioni di cui era titolare. La vittima si chiamava Luigi Labarile, era ex banchiere e in passato aveva ricoperto la carica di consigliere comunale. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

Continua a leggere



Un uomo di 71 anni è morto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato aggredito da un 49enne nell’agenzia di assicurazioni di cui era titolare. La vittima si chiamava Luigi Labarile, era ex banchiere e in passato aveva ricoperto la carica di consigliere comunale. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

Continua a leggere

Continua a leggere