Campi Bisenzio, revocato lo sgombero totale dei lavoratori di Mondo Convenienza in sciopero



Lo sgombero del picchetto dei lavoratori di Rl2, società che opera in appalto per Mondo Convenienza, è stato evitato in extremis questa mattina grazie all’intervento del sindaco di Campi Bisenzio.

