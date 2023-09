Cane ucciso a fucilate, il padrone di Spitz: “È stata un’esecuzione”



Luigi Hermanin, residente a Impruneta (Firenze), ha denunciato l’inspiegabile morte del suo cane colpito da un proiettile sparato da un fucile. Non è certo chi sia stato ad ammazzarlo, in zona c’erano anche due cacciatori. “Ucciso come l’orsa Amarena” le parole del suo padrone.

