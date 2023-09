Casa distrutta da 12 ragazzi con danni per 130mila euro: “Le famiglie hanno offerto molto meno”



A Fanpage.it Giovanni Dies, legale della famiglia Roncati-Tamburini, ha raccontato la posizione dei proprietari della casa devastata da un gruppo di minorenni di Canazei, in Trentino. “Vicenda davvero incredibile, stiamo cercando un accordo. Per me tutti responsabili”, ha detto l’avvocato.

