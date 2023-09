Caso (5s) a Fanpage: “Carta da 500 euro a studente costerebbe 3 mld, caro libri pesa anche su ceto medio”



In un’intervista a Fanpage.it Antonio Caso (M5s) spiega il pacchetto scuola presentato dal Movimento, per contrastare il caro libri e la dispersione scolastica: “Non voglio vivere in un Paese che pensa di spendere 15 miliardi per un ponte e non può spenderne 3 per garantire il diritto allo studio”, ha detto il deputato pentastellato.

Continua a leggere



In un’intervista a Fanpage.it Antonio Caso (M5s) spiega il pacchetto scuola presentato dal Movimento, per contrastare il caro libri e la dispersione scolastica: “Non voglio vivere in un Paese che pensa di spendere 15 miliardi per un ponte e non può spenderne 3 per garantire il diritto allo studio”, ha detto il deputato pentastellato.

Continua a leggere

Continua a leggere