Chi era Renata Moraes Rios, la psicologa trovata morta sulla spiaggia di Oristano



Sarebbe Renata Moraes Rios la donna trovata morta sulla spiaggia di Oristano nella giornata di domenica 24 settembre. La psicologa 45enne di origini brasiliane era in Italia per partecipare a un convegno. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dei fatti.

