Chiude a chiave in casa la compagna quando lui non c’è: 27enne urla dalla finestra e viene liberata



Nel paese di Roccella Ionica, in Calabria, una ragazza è stata chiusa in casa a chiave dal compagno perché geloso di saperla in giro da sola. Un passante che si trovava a passeggiare sotto la finestra dell’abitazione ha sentito delle urla provenire da una finestra ed ha allertato subito il 112.

