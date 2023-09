“Ci mandano sui binari come se fosse un parco giochi”: parla l’amico di un operaio morto a Brandizzo



“Ho rischiato di essere travolto come il mio amico Kevin Laganà. Non c’era sicurezza. Questo mestiere non lo faremo più”. Le parole al Tg1 di due (ex?) dipendenti della Sifiger, l’azienda per la quale lavoravano i cinque operai travolti dal treno a Brandizzo. Parole che potrebbero rappresentare una svolta per le indagini.

