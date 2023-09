Come il Regno Unito sta aprendo la via per sabotare gli impegni internazionali per il clima



Il governo inglese di Rishi Sunak guida il fronte dei paesi occidentali pronti a sabotare gli impegni per il clima: dato il via libera al maxi progetto di estrazione di gas e petrolio nel giacimento di Rosebank nel Mare del Nord. Una vera e propria bomba di carbonio che mette a rischio il pianeta.

