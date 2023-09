Come raccontare la crisi climatica: la lezione che dobbiamo imparare dalla pandemia



Raccontare la crisi climatica non è facile per i media. Delle lezioni utili ci arrivano dall’esperienza della pandemia di Covid-19. Uno: il negazionismo non è una posizione tra le altre. Due: Il ruolo di ricercatori e scienziati è indispensabile, ma i giornalisti devono acquisire nuovi strumenti e conoscenze. Tre: il sensazionalismo non serve.

