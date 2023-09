Con Messina Denaro se ne va l’ultima speranza di sapere chi fossero i mandanti esterni delle stragi



Matteo Messina Denaro è morto, ma così vale come una testa di cervo da impagliare nel salotto di casa. Il boss di Cosa Nostra era “da prendere” per sapere, per farlo parlare, per ricostruire un pezzo di Storia dell’Italia, ma così non è stato. Finito il lato mafioso, ora non ci resta che sperare in un pentito di Stato, in una confessione dalla parte inversa.

