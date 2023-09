Cosa rischia l’uomo che ucciso a fucilate l’orsa Amarena in Abruzzo spiegato dal WWF



Dante Caserta, responsabile legale e vice presidente del WWF Italia, ha spiegato a Fanpage.it cosa rischia il 56enne che ha ucciso a fucilate l’orsa Amarena: “Bisognerà capire effettivamente che tipo di reato verrà contestato al soggetto in questione e quale sarà poi la pena da applicare, ma non sono eccessive. Non hanno alcun effetto deterrente rispetto ad una attività così grave come l’uccisione di una specie rara come quella degli orsi”.

