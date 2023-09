Cosenza, attira una minore in un vicolo con un pretesto e abusa di lei: 22enne ai domiciliari



Un giovane di 22 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari per violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il giovane avrebbe attirato la ragazzina in una trappola con un pretesto per poi abusare di lei.

