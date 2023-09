Distruggono una casa per 130mila euro di danni, sono figli di politici e imprenditori: “Siamo increduli”



Sono figli di politici locali, imprenditori e dipendenti pubblici noti i 12 ragazzi trentini che avrebbero devastato una casa di villeggiatura in Val di Fassa. I danni ammonterebbero a circa 130mila euro. I ragazzi, incensurati, tutti tra i 14 e i 16 anni, torneranno in aula il 24 febbraio 2024. I genitori: “Non immaginavamo si sarebbero infilati in questo casino”.

