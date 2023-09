Dove sarà sepolto Matteo Messina Denaro: la tomba di famiglia nel cimitero di Castelvetrano



Matteo Messina Denaro sarà sepolto mercoledì nella cappella di famiglia nel cimitero di Castelvetrano (Trapani) in cui è tumulato il padre Francesco. La salma del boss trasportata dall’Aquila sotto scorta ma per lui non ci saranno funerali pubblici né religiosi.

