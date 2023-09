“È il momento di farla finita”, poi scompare nel nulla: ma dopo 10 anni la famiglia scopre che è vivo



La storia di Adamo, scomparso 10 anni fa dopo aver detto ai genitori e alla ex moglie Raffaella di volerla fare finita dopo aver contratto un debito pericoloso. La svolta raccontata da Chi l’ha visto?: è vivo e si trova in Grecia. “Per me non è un uomo e non è un padre”.

Continua a leggere



La storia di Adamo, scomparso 10 anni fa dopo aver detto ai genitori e alla ex moglie Raffaella di volerla fare finita dopo aver contratto un debito pericoloso. La svolta raccontata da Chi l’ha visto?: è vivo e si trova in Grecia. “Per me non è un uomo e non è un padre”.

Continua a leggere

Continua a leggere