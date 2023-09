“È per il suo bene”, genitori fanno ricorso al Tar e chiedono la bocciatura del figlio alle elementari



Il Tar di Trento ha accolto in via cautelativa il ricorso dei genitori dell’alunno e per ora il piccolo ha iniziato l’anno scolastico in un altro istituto comprensivo trentino. La decisione finale a fine mese.

Continua a leggere



Il Tar di Trento ha accolto in via cautelativa il ricorso dei genitori dell’alunno e per ora il piccolo ha iniziato l’anno scolastico in un altro istituto comprensivo trentino. La decisione finale a fine mese.

Continua a leggere

Continua a leggere