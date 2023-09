Elisa Claps, parla il fratello 30 anni dopo l’omicidio: “Non ci accontentiamo di una verità parziale”



La chiesa a Potenza in cui è stato ritrovato il corpo di Elisa Claps è stata riaperta al culto, tra lo sdegno della famiglia, poche settimane prima del trentesimo anniversario della scomparsa della ragazza. L’intervista di Fanpage.it al fratello Gildo: “Folle farlo in questo momento, dobbiamo prenderla come una provocazione?”.

