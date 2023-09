Emoticon con foglie di marijuana e sticker con strisce di cocaina, così vendevano droga con Whatsapp



Secondo i carabinieri e la Procura di Crotone, per spacciare droga, un gruppo di giovani aveva deciso di usare Whatsapp utilizzando emoticon con foglie di marijuana o sticker con immagini di vassoi con strisce di cocaina nei messaggi per informare i clienti della merce in arrivo.

