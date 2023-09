Energie rinnovabili, industria, mobilità: come è messa l’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici



Il professor Massimo Tavoni: “L’Italia sta sbagliando a non cogliere le opportunità che si stanno presentando: in tutti i Paesi in cui esportiamo la transizione energetica sta già avvenendo molto rapidamente. Ancorarsi su posizioni conservatrici che tendono a procrastinare il problema non è utile a nessuno”.

