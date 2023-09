Enologo annega nel vino dopo essere caduto in una cisterna: Marco aveva 47 anni. Grave il collega



È Marco Bettolini la vittime dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri nella Cantina Cà di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di Treviso: il 47enne è stato colto da malore in seguito all’inalazione delle emissioni gassose sviluppate dal vino contenuto in una cisterna, cadendovi all’interno. Grave il collega 31enne.

Continua a leggere



È Marco Bettolini la vittime dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri nella Cantina Cà di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di Treviso: il 47enne è stato colto da malore in seguito all’inalazione delle emissioni gassose sviluppate dal vino contenuto in una cisterna, cadendovi all’interno. Grave il collega 31enne.

Continua a leggere

Continua a leggere