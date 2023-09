Enologo annegato nel vino, aveva salvato l’amico che si era sentito male in cantina: lui è morto



L’amico 31enne di Marco Bettollini è caduto in una cisterna con autoclave a San Polo di Piave dopo aver esalato i fumi del mosto: Bettollini per salvarlo è rimasto intossicato e da quella vasca non è più uscito.

