Esce di strada e si schianta, è gravissimo: l’auto completamente accartocciata attorno all’albero



Nella notte di giovedì 21 settembre, un uomo alla guida della sua auto si è schiantato contro un albero al Lido di Venezia. Le cause che hanno determinato la perdita del controllo della vettura sono in fase di accertamento. Ora il conducente sta lottando per la sopravvivenza.

Continua a leggere



Nella notte di giovedì 21 settembre, un uomo alla guida della sua auto si è schiantato contro un albero al Lido di Venezia. Le cause che hanno determinato la perdita del controllo della vettura sono in fase di accertamento. Ora il conducente sta lottando per la sopravvivenza.

Continua a leggere

Continua a leggere