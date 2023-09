Fermato senza patente, mangia il verbale davanti ai poliziotti: arrestato



Circolava per Asti in auto senza documenti e in possesso di sostanze stupefacenti il giovane che, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, ha aggredito gli agenti e ha ingoiato il verbale che avevano redatto. È stato subito arrestato per aver dichiarato il falso e per resistenza a pubblico ufficiale.

