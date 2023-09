Firenze, turista tedesco si arrampica sulla fontana di Nettuno per una foto: danni per 5mila euro



Il turista ha danneggiato la zampa anteriore destra del cavallo. In una nota di Palazzo Vecchio si spiega, in particolare, che sulla zampa si è verificato il distacco di alcune stuccature realizzate durante il restauro del 2018. Rovinata anche una porzione del carro in marmo rosso.

