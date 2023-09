Flixbus diretto a Trieste si ribalta durante la notte in Austria: morta una 19enne, feriti 3 italiani



Un autobus della linea Flixbus si è capovolto in seguito a un incidente stradale mentre viaggiava verso Trieste. Nel sinistro è morta una ragazza di 19enne e sono rimasti feriti 45 passeggeri. Tutti hanno riportato ferite lievi, mentre in 5 sono stati ricoverati per lesioni più importanti. Feriti anche 3 italiani che non sono in pericolo di vita.

