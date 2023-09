Foggia, lite tra ragazzine in piazza: 18enne accoltella l’amica e poi scappa



Una ragazzina di 18 anni ha accoltellato una coetanea nel Foggiano dopo una violenta lite avvenuta in piazza. La giovane è poi fuggita in compagnia delle amiche mentre la vittima è stata ricoverata in ospedale.

Continua a leggere



Una ragazzina di 18 anni ha accoltellato una coetanea nel Foggiano dopo una violenta lite avvenuta in piazza. La giovane è poi fuggita in compagnia delle amiche mentre la vittima è stata ricoverata in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere