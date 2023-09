Folla ai funerali di Giorgia, tra le 4 vittime dell’incidente a Cagliari: “Ci proteggerà da lassù”



Si sono tenuti oggi nel quartiere Sant’Elia di Cagliari i funerali di Giorgia Banchero, una delle quattro vittime dell’incidente di domenica scorsa in viale Marconi: “Giorgia è viva in Dio, so che risorgerà”.

