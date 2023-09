Francesco Corsiglia, imputato nel processo con Ciro Grillo, è indagato di nuovo per violenza sessuale



Il 23enne a processo a Tempio Pausania per lo stupro di gruppo del 2019 in Sardegna insieme al figlio di Beppe ed agli altri due amici genovesi, deve difendersi anche dalle accuse di una 19enne: le avrebbe sollevato il top mentre ballava in una discoteca di Genova.

