Giorgia morta a 28 anni col bimbo in grembo: “Non aveva problemi di salute”, disposta l’autopsia



La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della slama e l’autopsia per fare piena luce sul decesso della giovane mamma che lascia tre figli. Una morte inspiegabile per parenti e amici di Giorgia, secondo i quali la donna apparentemente non aveva nessun particolare problema di salute.

