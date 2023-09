Gli studenti di Messina non dovranno ripetere la Maturità, Tar sospende tutto e rinvia la decisione



Dopo l’annullamento dell’Esame di stato da parte dell’Ufficio scolastico regionale, il Tar di Catania ha sospeso, per ora, la ripetizione delle prove orali per gli studenti della classe del liceo di Spadafora, in provincia di Messina. Udienza fissata per il 18 ottobre.

