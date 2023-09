I cuccioli dell’orsa Amarena sono insieme e stanno bene: si trovano nell’area del Parco d’Abruzzo



I cuccioli di Amarena, l’orsa uccisa a fucilate appena fuori da San Benedetto dei Marsi, si sono riuniti e si trovano nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo. Gli animali sono stati avvistati nel pomeriggio di ieri e sono in buona salute. Secondo lo staff del parco, i cuccioli sono in grado di sopravvivere in maniera autonoma.

