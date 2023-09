Il decreto Piantedosi sui 5mila euro dai migranti è già un flop in Tribunale



La sezione Immigrazione del tribunale di Catania ha stabilito che “non sussistono i presupposti per il trattenimento” per un richiedente asilo che non poteva pagare i famosi cinquemila euro.

