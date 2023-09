Il fratello di Agostino Catalano, ucciso con Borsellino: “Ha vinto Messina Denaro, non lo Stato”



“È morto troppo presto perché dopo trent’anni di latitanza non ha fatto nessun tipo di carcere perché è stato curato, tutto sistemato per questo non ha vinto lo Stato ma lui.” A dirlo, dopo la morte di Matteo Messina Denaro è il fratello di Agostino Catalano.

Continua a leggere



“È morto troppo presto perché dopo trent’anni di latitanza non ha fatto nessun tipo di carcere perché è stato curato, tutto sistemato per questo non ha vinto lo Stato ma lui.” A dirlo, dopo la morte di Matteo Messina Denaro è il fratello di Agostino Catalano.

Continua a leggere

Continua a leggere