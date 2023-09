Il papà biologico è gravemente malato, Tribunale autorizza il compagno ad adottare il figlio



Il tribunale dei minori di Trento ha autorizzato in tempi brevi la stepchild adoption per il figlio di due papà, nato all’estero grazie alla gestazione per altri. La richiesta è stata approvata perché il padre legale è gravemente malato ed esisteva il rischio concreto che il bimbo rimanesse orfano.

Continua a leggere



Il tribunale dei minori di Trento ha autorizzato in tempi brevi la stepchild adoption per il figlio di due papà, nato all’estero grazie alla gestazione per altri. La richiesta è stata approvata perché il padre legale è gravemente malato ed esisteva il rischio concreto che il bimbo rimanesse orfano.

Continua a leggere

Continua a leggere