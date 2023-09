Il passo falso di Adamo Guerra: come è stato trovato in Grecia l’uomo che finse il suicidio 10 anni fa



Nel 2022 Adamo Guerra aveva richiesto all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia: così si è scoperto che non era affatto morto suicida come aveva fatto credere alla moglie e alle due figlie dieci anni fa.

